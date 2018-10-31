Телефонный террорист «заминировал» банкоматы в Москве

Москва, 31 октября. Правоохранительные органы Москвы провели проверки на наличие взрывных устройств в банкоматах «Альфа банка» после звонка телефонного террориста, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Звонок поступил 30 октября якобы от недовольного клиента, который пожаловался на сообщения от банка. Он заявил, что установил 8 «сюрпризов» в банкоматах, однако не сообщил адреса. Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

Кинологи с собаками провели осмотр банкоматов в разных районах Москвы. Взрывные устройства не обнаружены, проводится проверка.