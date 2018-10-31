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«Гоголь-центр» ограбили почти на полмиллиона рублей

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«Гоголь-центр» ограбили почти на полмиллиона рублей

Москва, 31 октября. Московский «Гоголь-центр», созданный режиссером Кириллом Серебренниковым на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, обокрали неизвестные.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне в полицию поступило сообщение о том, что из аппаратной театра было украдено четыре ноутбука. Камеры видеонаблюдения также запечатлели, как неизвестный похитил технику на сумму примерно 400 тысяч рублей. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Автор: Алексей Громов
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