Полиция разыскивает отправителя интимных фото и видео московскому школьнику

Москва, 31 октября. В полицию Москвы обратилась женщина 1983 года рождения, которая рассказала, что в апреле прошлого года неизвестный вступил в переписку сексуального характера с ее несовершеннолетним сыном, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление поступило днем 30 октября. По данным правоохранительных органов, неизвестный осуществлял пересылку фото и видео порнографического характера. Проводится проверка, полиция устанавливает личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в растлении школьника.