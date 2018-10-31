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Полиция разыскивает отправителя интимных фото и видео московскому школьнику

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Полиция разыскивает отправителя интимных фото и видео московскому школьнику

Москва, 31 октября. В полицию Москвы обратилась женщина 1983 года рождения, которая рассказала, что в апреле прошлого года неизвестный вступил в переписку сексуального характера с ее несовершеннолетним сыном, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление поступило днем 30 октября. По данным правоохранительных органов, неизвестный осуществлял пересылку фото и видео порнографического характера. Проводится проверка, полиция устанавливает личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в растлении школьника.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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