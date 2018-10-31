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Парк 850-летия Москвы открыли после благоустройства

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Парк 850-летия Москвы открыли после благоустройства

Москва, 31 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин 31 октября открыл после масштабной программы по благоустройству парк 850-летия российской столицы и пообщался с жителями Марьино.

Собянин назвал парк 850-летия Москвы одним из самых больших в столице. Он отметил, что на его территории находится спортивная площадка, на которой можно играть в футбол или в баскетбол.

Он также предложил москвичам заниматься биатлоном, греблей, катанием на роликовых коньках. По словам мэра, все это делает парк уникальным в масштабе столицы.

Еще несколько лет назад парк был малолюдным и пустынным, но благодаря благоустройству сюда стали приходить сотни москвичей. А в теплое время года желающие смогут арендовать велосипед и покататься на велодорожках. Для владельцев собак отвели отдельное место для прогулок с животными.

Автор: Ирина Селезнева
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