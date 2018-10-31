Лепс выпустил саундтрек к сериалу с Безруковым

Москва, 31 октября. Российский музыкант Григорий Лепс записал саундтрек к новому сериалу отчественного производства «Годунов». Одну из главных ролей сыграет худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Лепс поблагодарил Безрукова за вклад в российский кинематограф и назвал актера великим. Сам Безруков признался, что очень тронут песней, ставшей саундтреком к новому сериалу. Автором слов к песне стал Игорь Матвиенко, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Исторический «Годунов» расскажет о борьбе против монархии в Российский империи. Премьерный показ на телевидении состоится 5 ноября. В съемках приняли участие Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова, Ирина Пегова и другие звезды российского кино.