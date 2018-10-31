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Ссора между строителями в Москве привела к убийству

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Ссора между строителями в Москве привела к убийству

Москва, 31 октября. Сотрудник строительной фирмы в Москве в ходе ссоры убил коллегу, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 30 октября. После рабочего дня на улице Инженерная мужчина набросился с неустановленным предметом на двух сотрудников компании. Он нанес им колотые раны и скрылся с места преступления.

Один из пострадавших от полученных ранений скончался до прибытия скорой. Второго увезли в больницу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый разыскивается.

Ранее сообщалось, что в Москве у местного жителя пытались выманить деньги под предлогом продажи счетчика.

Автор: Ирина Селезнева
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