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Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей

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Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Москва, 31 октября. В День народного единства Кремль и Мавзолей Ленина работать не будут, но в праздничные дни жители Москвы и гости российской столицы смогут принять участие в масштабной культурной программе.

Власти Москвы планируют с размахом отпраздновать День народного единства 4 ноября, на разных городских площадках проведут множество конкурсов и представлений.

Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» будут открыты. Москва будет отдыхать с 3 по 5 ноября. Запланировано множество бесплатных экскурсий, посвященных событиям времен Минина и Пожарского. Ранее синоптикии пообещали, что до 11 ноября в столице будет относительно теплая погода, по крайней мере выше климатической нормы.

Автор: Ирина Селезнева
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