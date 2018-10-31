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Смертельное селфи: женщина упала с перил ТЦ в Москве и покалечила девушку

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Смертельное селфи: женщина упала с перил ТЦ в Москве и покалечила девушку

Москва, 31 октября. Женщина, которая 30 октября сорвалась с перил на четвертом этаже в московском ТЦ «Хорошо», скончалась в больнице.

Известно, что 41-летняя женщина упала на 27-летнюю девушку. Последнюю увезла скорая помощь в Боткинскую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, передает «Москва 24».

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства происшествия. Они выясняют, было ли случайным падение женщины.

На видеозаписи из Сети видно, что за несколько секунд до падения к погибшей подходил охранник торгового центра, отмечает «Ридус». В России неоднократно происходили инциденты, связанные с падением с высоты во время селфи. Ранее вСША погиб мексиканец, пытавшийся сделать селфи рядом с акулой.

Автор: Ирина Селезнева
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