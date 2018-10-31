Мошенник под видом работника «Мосгаза» попытался выманить деньги у москвича

Москва, 31 октября. Мошенники, представляющиеся сотрудниками «Мосгаз» все чаще стучатся в квартиры москвичей.

Инцидент произошел в Москве, когда в одну из столичных квартир позвонил неизвестный мужчина. Он проводил обход в рабочее время и был одет по форме. Мужчина предложил приобрести счетчик с установкой за 9 тысяч рублей.

Он также добавил, что с января счетчики подорожают до 30 тысяч рублей. Мошенник пообещал врезать устройство в трубу, но владелец квартиры не растерялся и сообщил в полицию. Злоумышленник заподозрил неладное и скрылся, правоохранители ведут поиски мошенника, пишет «Ридус».