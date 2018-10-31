В ноябре москвичей ждет самый яркий осенний звездопад

Москва, 31 октября. Жители Москвы и гости российской столицы в ночь на 18 ноября смогут увидеть самый яркий звездопад осени, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В небе над Москвой будет пролетать до 15 метеоров в час, при хорошей погоде звезды будут видны невооруженным глазом. Метеорный поток Леониды ожидается с 17 ноября.

В Московском планетарии добавили, что Земля встречается каждую осень с несколькими метеорными потоками, поскольку планета проходит пылевые шлейфы комет.

Луна в это время будет находиться в растущей фазе, она не помешает любоваться звездами. Ранее в Москве наблюдали поток Персеидов.