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Власти Москвы рассказали о росте средней зарплаты учителей

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Власти Москвы рассказали о росте средней зарплаты учителей

Москва, 31 октября. Столичные власти сообщили, что за девять месяцев 2018 года в Москве средняя зарплата учителей выросла до 90 тысяч рублей.

Повышению заработной платы педагогам поспособствовали стимулирующие городские выплаты. Об этом рассказал начальник управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александр Муратов.

В прошлом году средняя зарплата учителей в столице составляла почти 75 тысяч рублей. Чиновник добавил, что в следующем году уровень зарплат педагогов будет сохранен.

Напомним, что в этом году учителем года признан учитель обществознания Алихан Динаев из Грозного. Его поздравили в Кремле 5 октября на вручении Хрустального пеликана. Многие педагоги считают участие в конкурсе очень престижным.

Автор: Ирина Селезнева
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