Неизвестные в масках связали москвича скотчем и ограбили его дом

Москва, 31 октября. В ночь на 30 октября неизвестные в масках проникли в жилой дом в Москве с целью грабежа, сообщили в столичном ГУ МВД.

Правоохранительные органы расследуют разбойное нападение на москвича. Инцидент произошел на Новосходненском шоссе, грабители привязали скотчем к стулу хозяина дома, 26-летнего мужчину. Известно, что злоумышленники были вооружены пистолетом.

Молодой человек лишился 8 тысяч наличными и двух мобильных телефонов. Ущерб оценили в 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ранее сообщалось о краже 13 млн из припаркованной иномарки в Москве.