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Синоптики рассказали о самом холодном дне на этой неделе в Москве

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Синоптики рассказали о самом холодном дне на этой неделе в Москве

Москва, 31 октября. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 31 октября в Москве будет стоять пасмурная погода. По его словам, среда будет самым холодным днем на этой неделе.

Скандинавский циклон влияет на погоду в столичном регионе. Осадки маловероятны, ожидается ветер со скоростью до 9 метров в секунду. Столбики термометров покажут от 1 до 2 градусов тепла, в Московской области от 0 до 3 градусов со знаком плюс.

Минувшая ночь была самой холодной на этой неделе, пишет РИАМО. Ранее спасатели предупредили автомобилистов о возможной гололедице. Они попросили водителей быть предельно осторожными на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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