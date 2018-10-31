Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями в Москве

Москва, 31 октября. Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 октября. По данным Гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит 2 градуса тепла.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся от 0 до 2 градусов тепла. В столичном регионе будет дуть преимущественно юго-восточный ветер, максимальная скорость которого составит 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 765 мм ртутного столба.

В Подмосковье предстоящей ночью прогнозируют до 3 градусов тепла, в Москве в ночные часы ожидается снег, на дорогах гололедица. Спасатели просят автомобилистов быть внимательными на дороге.