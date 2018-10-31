У топ-менеджера московской компании похитили 13 млн рублей из багажника Mercedes

Москва, 31 октября. На Ленинградском проспекте в Москве из припаркованного Mercedes украли 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел днем 30 октября. В правоохранительные органы обратился топ-менеджер одной из московских компаний. Мужчина сообщил о краже из автомобиля.

По словам пострадавшего, в багажнике дорогой иномарки находилась крупная сумма денег. Правоохранительные органы начали доследственную проверку, пишет ТАСС.