Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

У топ-менеджера московской компании похитили 13 млн рублей из багажника Mercedes

573
0 Оставить комментарий

У топ-менеджера московской компании похитили 13 млн рублей из багажника Mercedes

Москва, 31 октября. На Ленинградском проспекте в Москве из припаркованного Mercedes украли 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел днем 30 октября. В правоохранительные органы обратился топ-менеджер одной из московских компаний. Мужчина сообщил о краже из автомобиля.

По словам пострадавшего, в багажнике дорогой иномарки находилась крупная сумма денег. Правоохранительные органы начали доследственную проверку, пишет ТАСС.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое