Неизвестные ударили мужчину топором и отобрали миллион рублей в центре Москвы

Москва, 31 октября. Двое неизвестных ударили мужчину топором в центре Москвы и отняли сумку с 1 миллионом рублей, сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Инцидент произошел накануне днем на Гоголевском бульваре. Неизвестные подошли к двум мужчинам, ударили одного из них топором по голове и забрали сумку, в которой, по данным правоохранителей, были документы и личные вещи.

«После этого они сели в машину Ford Mondeo и скрылись», — передает ТАСС сообщение московской полиции.

При этом отмечается, что ущерб от действий грабителей составил 1 миллион рублей. По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном в особо крупном размере. Пострадавший от рук злоумышленников госпитализирован в местную клинику с закрытой черепно-мозговой травмой из-за удара топором.

Ранее стало известно о другом несчастном случае в Москве. Две девушки получили травмы при падении с высоты четвертого этажа в одном из торговых центров российской столицы. Отмечается, что они пострадали в то время, как делали селфи. СК РФ начал доследственную проверку после произошедшего.