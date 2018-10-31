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Москва готовится отметить день рождения Останкино

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Москва готовится отметить день рождения Останкино

Москва, 31 октября. Москва отметит 51-й день рождения Останкинской башни, на ее медиафасадах будут транслировать поздравительные ролики.

Видео-открытки будут показывать 5 ноября, ролики можно увидеть с большого расстояния. Москвичи и гости столицы могут посетить башню с экскурсией и полюбоваться панорамой города с высоты 337 метров.

Останкинскую башню открыли в 1967 году, ее высота составляет 540 метров. Позднее внутри грандиозного строения появился ресторан и площадка для осмотра Москвы. В 20 веке московская телебашня считалась самым высоким объектом в мире, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вошла в число быстро развивающиъся городов мира.

Автор: Ирина Селезнева
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