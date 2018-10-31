Видео из московского ТЦ, где чуть не погибли при попытке сделать селфи две девушки, опубликовано в Сети

Москва, 31 октября. В Сети опубликованы жуткие кадры из торгового комплекса на Хорошевском шоссе в Москве, где две девушки упали с третьего этажа при попытке сделать эффектное селфи.



Как сообщает «Пятый канал», по словам очевидцев, подруги хотели сделать селфи в торговом центре, но не смогли удержаться и упали с высоты третьего этажа.

По данным телеканала, девушки выжили, однако получили серьезные травмы. Одна из них находится без сознания, у второй — повреждение шеи.

На опубликованном видео видно, что подруги лежат на кафельном полу без движения. К ним подбежали посетители ТЦ, пытаясь оказать первую помощь.

В начале октября «Газета.ру» сообщала, что Россия заняла вторую строчку по числу смертей в результате несчастных случаев из-за неудачных попыток сделать селфи. С 2011 года в мире зафиксировано 259 случаев «смертельных селфи». Абсолютным лидером по этому показателю стала Индия, где за это время погибли 159 человек. Эксперты отмечают, что семь из десяти погибших — мужчины.