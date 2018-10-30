Двое неизвестных с топором напали на мужчину в центре Москвы‍

Москва, 31 октября. Неизвестные напали с топором на мужчину в центре Москвы. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о происшествие поступило в отделение правоохранительных органов во вторник, 30 октября, около 15.45. По предварительным данным известно, что двое неизвестных ударили по голове мужчину похожим на топор предметом, после чего скрылись предположительно на машине марки Ford.