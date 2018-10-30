Мосгорсуд оправдал националиста Соболева по делу об убийстве

Москва, 31 октября. Националиста Рихарда Соболева оправдали по обвинению в убийстве. Соответствующую информацию передает News.ru со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Мосгорсуда.

Коллегия присяжных в Мосгорсуде 25 ноября оправдала Рихарда Соболева и признала его невиновным в совершении убийства по мотиву расовой ненависти. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, группа людей, в состав которой входил Соболев, четыре года назад убила в Москве гражданина Узбекистана. Ранее Рихард Соболев получил оправдательный вердикт по делу банды «Белые волки».