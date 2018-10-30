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Около 320 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

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Около 320 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Москва, 31 октября. Почти 320 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах в российской столице. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно тексту сообщения, к настоящему моменту кампания по вакцинации против гриппа в центрах госуслуг, мобильных пунктах у метро, МЦК и в торговых центрах завершилась. Около 320 тысяч человек воспользовались мобильной вакцинацией.

«В этом году мобильной вакцинацией воспользовались около 320 тысяч человек, на треть больше, чем в прошлом», — отметил градоначальник, подчеркнув, что оставшиеся горожане смогут сделать прививку против гриппа в поликлиниках.

Автор: Ксения Пудовкина
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