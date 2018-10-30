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Четыре человека пострадали при пожаре в гостинице «Останкино» в Москве

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Четыре человека пострадали при пожаре в гостинице «Останкино» в Москве

Москва, 30 октября. Четыре человека пострадали при пожаре в гостинице «Останкино» в российской столице. Об этом рассказали в экстренных службах.

Напомним, во вторник, 30 октября, было получено сообщение о пожаре на четвертом этаже гостиницы. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

В 14.05 пожарным удалось потушить возгорание. Известно, что при пожаре пострадали четыре человека, в настоящее время медики оказывают им помощь. Также сотрудники МЧС спасли более 40 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места ЧП.

Автор: Алексей Громов
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