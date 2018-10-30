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Названы сроки открытия третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

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Названы сроки открытия третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

Москва, 30 октября. Третья взлетно-посадочная полоса в московском аэропорту «Шереметьево» откроется в марте следующего года. Об этом рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, самыми главными проблемами при строительстве третьей ВВП, которые перенесли сроки ее открытия, были связаны с переносом газо- и нефтепроводов.

«Перенос занял порядка двух лет. Сейчас этот вопрос решен, он согласован с руководством «Газпрома», «Транснефти», — рассказал Нерадько.

Ранее сообщалось о том, что третью ВПП планировали открыть к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Автор: Алексей Громов
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