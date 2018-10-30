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Киберруппа Украины потребовала с ФСБ $50 млн за информацию о терактах в Москве

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Киберруппа Украины потребовала с ФСБ $50 млн за информацию о терактах в Москве

Москва, 30 октября. Кибергруппа Украины потребовала с ФСБ 50 миллионов долларов за предоставление информации о якобы готовящихся терактах в московских торговых центрах. Об этом ФАН сообщил дежурный по ГУ МВД России по столице.

Сообщение об угрозе терактов в торговых центрах столицы со стороны неизвестного человека, территориально находящегося в Украине, поступило на портал ФСБ.

Кибергруппа Украины за раскрытие информации о торговых центрах, в которых якобы может произойти теракт, потребовала заплатить 50 миллионов долларов США.

В ходе проверки полученной информации на территории СЗАО была проведена разъяснительная работа в 19 торговых центрах.

Автор: Алексей Громов
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