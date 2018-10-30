Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Труп обнаружили на парковке у больницы в Москве

49
0 Оставить комментарий

Труп обнаружили на парковке у больницы в Москве

Москва, 30 октября. Тело мужчины обнаружили на парковке возле столичной больницы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп неизвестного мужчины 40-45 лет, предположительно, без определенного места жительства, нашли накануне днем напротив въезда в больницу в Москве по улице Саляма Адиля. Он был одет в грязную одежду, документы, удостоверяющие личность, при нем не были найдены.

Обнаруживший мужчину наряд скорой медицинской помощи сообщил о произошедшем в общественном месте в полицию. Труп без видимых телесных повреждений направили в 5-й судебный морг. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне стало известно, что труп застреленного мужчины нашли в квартире дома на юго-востоке Москвы. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое