Труп обнаружили на парковке у больницы в Москве

Москва, 30 октября. Тело мужчины обнаружили на парковке возле столичной больницы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп неизвестного мужчины 40-45 лет, предположительно, без определенного места жительства, нашли накануне днем напротив въезда в больницу в Москве по улице Саляма Адиля. Он был одет в грязную одежду, документы, удостоверяющие личность, при нем не были найдены.

Обнаруживший мужчину наряд скорой медицинской помощи сообщил о произошедшем в общественном месте в полицию. Труп без видимых телесных повреждений направили в 5-й судебный морг. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне стало известно, что труп застреленного мужчины нашли в квартире дома на юго-востоке Москвы. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.