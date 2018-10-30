Появилось видео пожара в гостинице «Останкино» в Москве

Москва, 30 октября. Гостиница «Останкино» на Ботанической улице загорелась в Москве, есть пострадавшие. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось о том, что на четвертом этаже гостиницы зафиксировали открытое горение. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В 14.05 открытое горение удалось ликвидировать.

При пожаре пострадали четыре человека, сотрудники скорой помощи их госпитализировали, спасателям удалось эвакуировать более 40 человек.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и определить точную причину возгорания.