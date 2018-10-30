Гостиница «Останкино» загорелась в Москве

Москва, 30 октября. Серьезное ЧП случилось во вторник, 30 октября, в российской столице: загорелась гостиница «Останкино». Об этом сообщил ФАН источник в экстренных службах.

На четвертом этаже гостиницы зафиксировали открытое горение, на место прибыли пожарные расчеты. Известно, что здание старой постройки, была опасность, что огонь пойдет по перекрытиям.

Спасатели незамедлительно эвакуировали постояльцев и работников гостиницы на Ботанической улице. Пожару присвоили второй уровень сложности. В 14.05 открытое горение ликвидировано. По последним данным, в пожаре пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии госпитализирован, спасено 15 человек.