Снегирей заметили в московских парках

Москва, 30 октября. Снегири прилетели в российскую столицу с приходом первых холодов. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в «Мосприроде».

Птиц с ярко-розовым пятнышком на груди заметили в московских парках. Они прилетели на зимовку. Снегирей заметили на территории Измайловского парка, в Битцевском лесу, в ландшафтных заказниках Теплый стан, Тропаревский.

По словам специалистов, птички гнездятся в городе: выводки замечали в Лосином острове и Битцевском лесу. В рацион питания снегирей входят семена из плодов ягод, яблонь и также сирени.

Напомним, жителям и гостям российской столицы сообщили, что в первые дни ноября ожидается потепление.