Москвичам рассказали о «феноменально солнечном» начале ноября

Москва, 30 октября. Жителям и гостям российской столицы сообщают, что в первые дни ноября ожидается потепление. Об этом написал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пару дней холода и погода вернет нас в середину октября. От снега не останется и следа», — написал Тишковец.

По словам специалиста, в столице усиливается влияние солнечного антициклона из Скандинавии. Во вторник, 30 октября, столбик термометра поднимется до трех градусов плюсом, а в Московской области ожидается от нуля до пяти градусов тепла.