Школьник умер на уроке физкультуры в Москве

Москва, 30 октября. Следствие разбирается в обстоятельствах смерти школьника на уроке физкультуры на западе российской столицы. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По предварительным данным известно, что 14-летний школьник вышел на улицу для занятий физкультурой, однако резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель незамедлительно оказал ему первую помощь и вызвал медиков. Однако ребенка спасти не удалось, он скончался.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют точную причину гибели школьника.