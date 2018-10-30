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Школьник умер на уроке физкультуры в Москве

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Школьник умер на уроке физкультуры в Москве

Москва, 30 октября. Следствие разбирается в обстоятельствах смерти школьника на уроке физкультуры на западе российской столицы. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По предварительным данным известно, что 14-летний школьник вышел на улицу для занятий физкультурой, однако резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель незамедлительно оказал ему первую помощь и вызвал медиков. Однако ребенка спасти не удалось, он скончался.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют точную причину гибели школьника.

Автор: Алексей Громов
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