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Мошенники завладели квартирами жителей Москвы и Подмосковья на 200 млн рублей

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Мошенники завладели квартирами жителей Москвы и Подмосковья на 200 млн рублей

Москва, 30 октября. Уголовное дело возбудили в отношении членов банды, которые незаконно завладели квартирами жителей российской столицы и Московской области.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Юрия Титова.

«В настоящее время установлена причастность злоумышленников к 23 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которой составил около 200 миллионов рублей», — рассказал Титов.

Установлено, что в период с 2007 по 2017 год члены преступного сообщества пользовались доверчивостью горожан и жителей области и убеждали подписывать договоры купли-продажи квартир, а не договоры займа.

Автор: Алексей Громов
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