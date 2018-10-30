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«Москино» бесплатно покажет архивные фильмы

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«Москино» бесплатно покажет архивные фильмы

Москва, 30 октября. Москвичей приглашают на бесплатные регулярные показы архивных кинокартин. Соответствующая информация появилась на сайте столичной мэрии.

Сеть городских кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры начнет показывать архивные фильмы из своего фонда, которые выходили в кинопрокат с 1932 года.

«Все они попали в коллекцию «Москино» — второго по величине после Госфильмофонда фильмохранилища в России», — отмечается на сайте.

В общей сложности, архивное собрание насчитывает около 4,6 тысяч кинолент.

Отметим, первый показа пройдет в кинотеатре «Искра» 2 ноября, будет показан фильм «Александр Невский» режиссера Сергей Эйзенштейна.

Автор: Алексей Громов
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