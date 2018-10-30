Полиция задержала жителя Подмосковья, угнавшего у пенсионера авто

Москва, 30 октября. Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, угнавшего автомобиль у пенсионера в Московской области.

Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе подмосковного отделения МВД России.

Сообщение об угоне машины, припаркованной у подъезда дома, в отделение правоохранительных органов поступило от 80-летнего пенсионера. Авто нашли в районе Железнодорожной улицы в Куровском.

По словам угонщика, машину он хотел сдать пункт приема металлолома. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции по которому предполагают до десяти лет лишения свободы.