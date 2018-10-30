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«Непереобувшихся» водителей в Москве просят пересесть на городской транспорт

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«Непереобувшихся» водителей в Москве просят пересесть на городской транспорт

Москва, 30 октября. Московских автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололедицы. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

В ночное время суток в российской столице прошел снег, на дорогах образовалась гололедица.

«Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций», — отмечается в сообщении.

Напомним, жителей и гостей российской столицы и Московской области предупреждают о том, что 30 октября на дорогах образуется гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными и не нарушать правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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