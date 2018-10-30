Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ночь на 30 октября в Москве стала самой холодной с начала осени‍

53
0 Оставить комментарий

Ночь на 30 октября в Москве стала самой холодной с начала осени‍

Москва, 30 октября. Самой холодной с начала осени в российской столице стала ночь на вторник, 30 октября. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр России.

В ночь на вторник столбик термометра на базовой городской метеостанции ВДНХ опустился до минус 1,9 градуса. А в Подмосковье на метеостанции Черусти ночью температура воздуха опустилась до минус 2,5 градусов.

Напомним, жителей и гостей Москвы и Московской области предупреждают о том, что 30 октября на дорогах образуется гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое