Ночь на 30 октября в Москве стала самой холодной с начала осени‍

Москва, 30 октября. Самой холодной с начала осени в российской столице стала ночь на вторник, 30 октября. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр России.

В ночь на вторник столбик термометра на базовой городской метеостанции ВДНХ опустился до минус 1,9 градуса. А в Подмосковье на метеостанции Черусти ночью температура воздуха опустилась до минус 2,5 градусов.

Напомним, жителей и гостей Москвы и Московской области предупреждают о том, что 30 октября на дорогах образуется гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.