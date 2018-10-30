ДТП с участием КамАЗа и такси в Москве попало на видео

Москва, 30 октября. КамАЗ и легковое такси столкнулись в Москве, по предварительным данным, пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Инцидент произошел на Сущевском валу, где около 7.00 по московскому времени в районе дома №66 столкнулись два транспортных средства. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Как стало известно от очевидца, столкновение произошло, вероятно, из-за того, что водитель такси уснул, либо отвлекся и врезался на большой скорости в кузов КамАЗа, который буксировал другой грузовик. Водитель и пассажир легковушки пострадали в аварии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне ФАН опубликовал список погибших в серьезной аварии на ЗСД в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Вечером 27 октября на 34-м километре Западного скоростного диаметра грузовик Iveco влетел в большегруз Skania. Водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте.