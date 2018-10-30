Семь машин столкнулись на МКАД из‑за непогоды

Москва, 30 октября. Три аварии зафиксировали на 81-м километре Московской кольцевой автодороги. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Неблагоприятные погодные условия спровоцировали три дорожно-транспортных происшествия в ночь на вторник, 30 октября. На 81-м километре МКАД произошли две аварии с участием двух машин и еще одна — с тремя.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Причиной аварий стали погодные условия. Ограничений движения в районе ДТП не было. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, жителей и гостей Москвы и Московской области предупреждают о том, что 30 октября на дорогах образуется гололедица.