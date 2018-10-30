Гололед в Москве стал причиной крупной пробки на улице Академика Варги

Москва, 30 октября. На улице Академика Варги в Москве во вторник возникла большая пробка, сообщает источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, гололед принес множество проблем на дорогах Москвы.

Крупный затор образовался на улице Академика Варги. Очевидцы прислали в редакцию издания видео с пробками на дороге.

Как уточнили свидетели, на определенном участке дороги рейсовые автобусы из-за гололедицы не смогли поехать дальше. При этом они высадили всех пассажиров. Люди вынуждены добираться до учебы и работы пешком, либо в другом транспорте.

Ранее сообщалось, что восьмибалльные пробки парализовали движение в Москве. Сильнее всего дороги были загружены на МКАД, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. На МКАД пробки тянулись от торгового центра «Вегас» до Выхино-Жулебино.