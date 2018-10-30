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Экскурсии для слабослышащих начали проводить в метро Москвы

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Экскурсии для слабослышащих начали проводить в метро Москвы

Москва, 30 октября. Московское метро начало проводить экскурсии для слабослышащих пассажиров. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Первая такая экскурсия прошла в воскресенье, 14 октября. В ней приняли участие 20 москвичей с ограниченными возможностями здоровья.

«Это уже пятая экскурсия по метрополитену, которую мы провели только для маломобильных пассажиров. В этот раз впервые в ней приняли участие пассажиры с нарушением слуха», — отметил Ликсутов.

Также он подчеркнул, что такие экскурсии проводит инспектор со знанием жестового языка. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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