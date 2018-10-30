Экскурсии для слабослышащих начали проводить в метро Москвы
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Москва, 30 октября. Московское метро начало проводить экскурсии для слабослышащих пассажиров. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Первая такая экскурсия прошла в воскресенье, 14 октября. В ней приняли участие 20 москвичей с ограниченными возможностями здоровья.
«Это уже пятая экскурсия по метрополитену, которую мы провели только для маломобильных пассажиров. В этот раз впервые в ней приняли участие пассажиры с нарушением слуха», — отметил Ликсутов.
Также он подчеркнул, что такие экскурсии проводит инспектор со знанием жестового языка. Об этом пишет «Вечерняя Москва».