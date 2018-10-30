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Москвичей предупредили о гололедице

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Москвичей предупредили о гололедице

Москва, 30 октября. Жителей и гостей Москвы и Московской области предупреждают о том, что 30 октября на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщают в пресс-службе столичного главка МЧС.

Во вторник, 30 октября, синоптики прогнозируют ухудшение видимости на дорогах из-за непогоды. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. Автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости до тысячи-двух метров и гололедице.

Водителей просят быть предельно внимательными и не нарушать правила дорожного движения.

«Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Автор: Ксения Пудовкина
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