Москвичей предупредили о гололедице

Москва, 30 октября. Жителей и гостей Москвы и Московской области предупреждают о том, что 30 октября на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщают в пресс-службе столичного главка МЧС.

Во вторник, 30 октября, синоптики прогнозируют ухудшение видимости на дорогах из-за непогоды. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. Автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости до тысячи-двух метров и гололедице.

Водителей просят быть предельно внимательными и не нарушать правила дорожного движения.