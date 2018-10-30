Московским автолюбителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю

Москва, 30 октября. Потепление до 10 градусов в начале ноября не повод откладывать замену летней резины на зимнюю, тепло будет лишь несколько часов в день, считают в Гидрометцентре.

«Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Эксперт отметил, что ночью и утром возможны минусовые температуры. По его мнению, «резину безусловно стоит поменять».

Ранее Газета.ru сообщила, что во второй половине недели в Москве и области прекратятся осадки и значительно потеплеет. В четверг 1 ноября ожидается от пяти до девяти градусов тепла.