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Московским автолюбителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю

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Московским автолюбителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю

Москва, 30 октября. Потепление до 10 градусов в начале ноября не повод откладывать замену летней резины на зимнюю, тепло будет лишь несколько часов в день, считают в Гидрометцентре.

«Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Эксперт отметил, что ночью и утром возможны минусовые температуры. По его мнению, «резину безусловно стоит поменять».

Ранее Газета.ru сообщила, что во второй половине недели в Москве и области прекратятся осадки и значительно потеплеет. В четверг 1 ноября ожидается от пяти до девяти градусов тепла.

Автор: Виктор Мальцев
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