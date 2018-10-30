Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Москве впервые в сезоне проведут обработку дорог от гололеда из-за ухудшения погоды 

64
0 Оставить комментарий

В Москве впервые в сезоне проведут обработку дорог от гололеда из-за ухудшения погоды 

Москва, 30 октября. Коммунальные службы Москвы впервые в нынешнем сезоне начали выборочную противогололедную обработку дорог столицы, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что после выпадения снега специализированная коммунальная техника впервые в осеннее-зимнем сезоне приступила к выборочной противогололедной обработке дорог. 

Коммунальщики обработают мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски. Специальной смесью также покрывают площадки торможения на остановках общественного транспорта, объекты рядом с ТЭЦ и открытыми водоемами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что региональное управление МЧС РФ предупредило москвичей об ухудшении видимости и гололедицы на дорогах. По данным синоптиков, в ночь сохранится снег и ухудшится видимость.

Синоптики сообщали, что окончательно зимняя погода установится в столице не раньше второй декады декабря. На следующей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется снижение вероятности осадков. Температура воздуха опустится до минус трех градусов.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое