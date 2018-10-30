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МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Москвы и Подмосковья

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МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Москвы и Подмосковья

Москва, 29 октября. На дорогах Москвы и Московской области ожидаются ухудшение видимости и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По информации Росгидромета <...> в течение ночи 30 октября в Московской области и Москве местами сохранится снег с ухудшением видимости 1000-2000 метров, гололедица», ― сообщает ведомство.

В МЧС отметили, что ухудшение погодных условий может привести к повышенному риску. В ведомстве призвали водителей сохранять внимание и осторожность и избегать внезапных маневров, особенно – обгонов и перестроений. Также водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию до двигающихся впереди машин. Напомним, что в этот понедельник в Москве и области началась первая этой осенью метель.

Автор: Антон Зарубин
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