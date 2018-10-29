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Водителя, напавшего с битой на москвича с младенцем‍, арестовали

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Водителя, напавшего с битой на москвича с младенцем‍, арестовали

Москва, 29 октября. Обвиняемого в избиении мужчины битой уроженца Рязанской области арестовали. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Тимирязевского районного суда.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

«… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — отмечается в сообщении.

Напомним, инцидент произошел на Селигерской улице: 29-летний автомобилист несколько раз ударил битой мужчину, гулявшего с маленьким ребенком в коляске. 

Автор: Алексей Громов
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