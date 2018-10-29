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Женщина и ребенок получили травмы из-за сбоя в работе лифта в Новой Москве

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Женщина и ребенок получили травмы из-за сбоя в работе лифта в Новой Москве

Москва, 29 октября. Следователи выясняют обстоятельства и причины получения женщиной и ребенком травм из-за сбоя в работе лифта в доме в Новой Москве.

Инцидент произошел в частном доме, произошел технический сбой в работе лифта. Пострадали ребенок и женщина. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемого в избиении мужчины битой уроженца Рязанской области арестовали.

Автор: Алексей Громов
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