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Собянин уволил глав управ трех районов Москвы

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Собянин уволил глав управ трех районов Москвы

Москва, 29 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил начальников трех районов российской столицы. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале мэра и правительства города.

В понедельник, 29 октября, градоначальник уволил начальников трех районов Москвы, а именно Бутырского, Свиблово и Измайлово. От исполняемых обязанностей мэр столицы освободил Николая Баранова, Венеру Юмаеву и Элеонору Топырик.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги восьмилетней работы на посту. Соответствующую информацию он ранее опубликовал на своем персональном сайте.

Автор: Алексей Громов
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