Медведев осмотрел новый электропоезд «Иволга»

Москва, 29 октября. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о значении электропоездов «Иволга».

Электропоезд «Иволга» заменит все электрички, которые осуществляют перевозки в стране. Об этом премьер-министр сообщил в рамках совещания по вопросам долгосрочной программы развития ОАО «РЖД».

«Вот мы только что смотрели, как выглядит современный поезд. Он придет на замену практически всем электричкам, которые эксплуатируются в нашей стране», — отметил Медведев.

Также он подчеркнул, что надеется на то, что электропоезда будут и комфортными, и надежными. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».