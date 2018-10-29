Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медведев осмотрел новый электропоезд «Иволга»

52
0 Оставить комментарий

Медведев осмотрел новый электропоезд «Иволга»

Москва, 29 октября. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о значении электропоездов «Иволга».

Электропоезд «Иволга» заменит все электрички, которые осуществляют перевозки в стране. Об этом премьер-министр сообщил в рамках совещания по вопросам долгосрочной программы развития ОАО «РЖД».

«Вот мы только что смотрели, как выглядит современный поезд. Он придет на замену практически всем электричкам, которые эксплуатируются в нашей стране», — отметил Медведев.

Также он подчеркнул, что надеется на то, что электропоезда будут и комфортными, и надежными. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое