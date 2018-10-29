Более двух миллионов жителей Подмосковья сделали прививки против гриппа
Москва, 29 октября. Свыше 2,3 миллиона жителей Московской области сделали прививки против гриппа. Об этом пишет «360» со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.
Почти 1,6 миллиона взрослых и более 700 тысяч детей привились от гриппа. План по вакцинации уже выполнен свыше чем на 72 процента.
«В Московской области активно прививаются не только в медицинских учреждениях, но и за счет выездных мобильных комплексов. С их помощью уже привито более 126 тысяч человек, из них 31,5 тысяч детей», — рассказал Матвеев.
Отметим, сделать прививку от гриппа можно сделать и в будние дни, и в выходные. По словам Матвеева, иммунитет к гриппу после введения вакцины вырабатывается в течение двух недель и сохраняется на протяжении от шести до девяти месяцев.