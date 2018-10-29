Московским автомобилистам рекомендуют «переобуться»

Москва, 29 октября. Московским автомобилистам рекомендуют поменять шины на машинах на зимние. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе центра организации дорожного движения.

«Главное правило безопасной езды в межсезонье — своевременная замена резины», — отметили в ЦОДД.

По словам специалистов, менять резину можно в том случае, если в течение недели температура опускается до пяти-семи градусов. Также автомобилистам рекомендуют проверить работу аккумулятора, которые могут разрядиться.

Водителям напоминают, что зимой стоит соблюдать скоростной режим и не допускать резких торможений.