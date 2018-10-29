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Антиквариат на 6 млн рублей украли из иномарки московского бизнесмена

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Антиквариат на 6 млн рублей украли из иномарки московского бизнесмена

Москва, 29 октября. Неизвестный похитил у москвича антиквариат на общую сумму порядка шести миллионов рублей.

Как стало известно ФАН, сообщение об угоне поступило от 45-летнего мужчины, который рассказал, что около 18.20 в воскресенье, 28 октября, из Infiniti были украдены вазы середины 19 века, одна тарелка, три портсигара примерной стоимостью шесть миллионов рублей и кофемашина стоимостью 22 тысячи рублей.

Общий ущерб составил свыше шести миллионов рублей. Вазы были приобретены в 2016 году в Токио на антикварной выставке за три миллиона рублей.

Известно, что машина была припаркована перед Центральным домом художника по улице Крымский Вал.

Автор: Алексей Громов
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